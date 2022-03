Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia, numeri oggi: morti di Kiev e Mosca (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono già migliaia i morti della Guerra tra Russia e Ucraina, tra cui anche molti civili. Il ministero della Difesa russo ha fornito oggi per la prima volta un bilancio ufficiale delle perdite dall’inizio dell’invasione: 498 soldati russi morti e altri 1.597 feriti. Stamani il bilancio pubblicato su Facebook dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine parlava invece di 5.840 russi morti e segnalava anche la distruzione di 211 tank, 30 velivoli e 31 elicotteri, 862 mezzi blindati, due unità navali e tre droni. Ma la Russia parla anche delle perdite da parte Ucraina. Secondo Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo, da parte Ucraina ci sono stati 2.870 morti e circa 3.700 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono già migliaia idellatra, tra cui anche molti civili. Il ministero della Difesa russo ha fornitoper la prima volta un bilancio ufficiale delle perdite dall’inizio dell’invasione: 498 soldati russie altri 1.597 feriti. Stamani il bilancio pubblicato su Facebook dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine parlava invece di 5.840 russie segnalava anche la distruzione di 211 tank, 30 velivoli e 31 elicotteri, 862 mezzi blindati, due unità navali e tre droni. Ma laparla anche delle perdite da parte. Secondo Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo, da parteci sono stati 2.870e circa 3.700 ...

