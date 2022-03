Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia, Macron: “Prossimi giorni saranno ancora più duri” (Di mercoledì 2 marzo 2022) ”I Prossimi giorni saranno ancora più duri per l’Ucraina”. Lo ha detto Emmanuel Macron in un discorso alla nazione nel settimo giorno dell’offensiva lanciata da Mosca contro Kiev. ”La Russia è l’aggressore, non è attaccata” e ”noi non siamo in Guerra contro la Russia”, ha chiarito il presidente francese, dicendo che ‘‘Putin ha scelto da solo di fare la Guerra”, lui è il solo responsabile di questo ”attacco brutale”. Macron ha aggiunto che ”è una menzogna dire che questa è una Guerra contro il nazismo”. Ad alimentare questa Guerra, aggiunto, è “una lettura revisionista della Storia d’Europa”. Il presidente francese ha quindi aggiunto di ”sostenere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) ”Ipiùper l’”. Lo ha detto Emmanuelin un discorso alla nazione nel settimo giorno dell’offensiva lanciata da Mosca contro Kiev. ”Laè l’aggressore, non è attaccata” e ”noi non siamo incontro la”, ha chiarito il presidente francese, dicendo che ‘‘Putin ha scelto da solo di fare la”, lui è il solo responsabile di questo ”attacco brutale”.ha aggiunto che ”è una menzogna dire che questa è unacontro il nazismo”. Ad alimentare questa, aggiunto, è “una lettura revisionista della Storia d’Europa”. Il presidente francese ha quindi aggiunto di ”sostenere ...

