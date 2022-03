Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia, Kiev: “Madri vengano a prendere figli prigionieri” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “I soldati della Russia prigionieri” catturati in Guerra “verranno restituiti alle loro Madri” dall’Ucraina. Il ministero della Difesa ucraino, con un messaggio diffuso sui propri canali social, manifesta la disponibilità a restituire i soldati russi prigionieri alle rispettive famiglie e “a migliaia di sfortunate Madri russe” che soffrono per la Guerra. Unica condizione: le Madri, o altri familiari, devono recarsi in Ucraina e raggiungere Kiev. Il ministero della Difesa illustra i passaggi necessari: bisogna contattare un numero di telefono per conoscere la condizione del parente o inviare una mail. Se la risposta conferma che il militare è prigioniero, bisogna raggiungere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) “I soldati della” catturati in“verranno restituiti alle loro” dall’. Il ministero della Difesa ucraino, con un messaggio diffuso sui propri canali social, manifesta la disponibilità a restituire i soldati russialle rispettive famiglie e “a migliaia di sfortunaterusse” che soffrono per la. Unica condizione: le, o altri familiari, devono recarsi ine raggiungere. Il ministero della Difesa illustra i passaggi necessari: bisogna contattare un numero di telefono per conoscere la condizione del parente o inviare una mail. Se la risposta conferma che il militare è prigioniero, bisogna raggiungere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - Corriere : SIRENE NELLA NOTTE A KIEV Abitanti nei rifugi. Convoglio militare russo lungo 60 chilometri si dirige verso la Capi… - sole24ore : ?? Anche bambini arrestati in Russia per manifestazioni contro la guerra in Ucraina: - Cesare14931834 : RT @ottogattotto: #RiformaCatasto, ultime notizie #Salvini:' C'è la guerra, mettiamola da parte' #Draghi:' Mi sono rotto il cazzo, o la vot… - mbmproject : La disinvoltura con cui mente spudoratamente l’ambasciatore russo all’ONU fa venire voglia di prenderlo a schiaffi… -