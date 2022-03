Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia | il combattente Volodymyr | “Quando uccido ho paura | ma so che devo farlo”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “Mi trovo appena sotto Kiev, vicino al ponte tra il paese di Irpin’ e Buca. E’ l’ultimo punto del confine controllato dall’armata. E’ molto pericoloso. So guidare bene, so sparare bene, conosco bene il territorio ma qui è molto pericoloso, e sì, ho, ma faccio tutto quello che sono chiamato a fare con responsabilità”. A dirlo all’Adnkronos, intercettato mentre attende di entrare in azione, èBelei,ucraino di 36 anni e una grande conoscenza del territorio in cui opera. “Si lavora tanto -dice- dormo solosono sereno, e sereno lo sono raramente”. Attualmente “sto lavorando con gli artificieri, li accompagno e li riporto, la mia esperienza sul territorio è una risorsa preziosa in questo momento”, spiega.sottolinea di non poter ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - Corriere : SIRENE NELLA NOTTE A KIEV Abitanti nei rifugi. Convoglio militare russo lungo 60 chilometri si dirige verso la Capi… - welikeduel : Le ultime notizie dall'Ucraina. L'intervento di #francescamannocchi a #propagandalive @mannocchia - TuttoASRoma : BOLLETTINO MEDICO Femminile, lesione del legamento crociato per Ciccotti (C.U.) - ElisaGrande2 : Ucraina-Russia, ultime notizie di oggi. Lavrov: «Terza guerra mondiale sarebbe nucleare»- -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

... per esempio, i robot cellulari vengono utilizzati dagli alieni Borg di Star Trek, ma anche in alcuni film del Marvel Cinematic Universe, come Black Banther, Avengers: Infinity War e ledue .../ Ultim'ora oggi, Salvini: "Sto valutando di andare in Ucraina" Il piccolo Jairon , che faceva pugilato a livello agonistico, si era ammalato di coronavirus, mostrando sintomi simili a ...Non si era rassegnato alla fine della relazione e ad otto mesi di distanza ancora continuava a perseguitarla. Anna Borsa, 30 anni, aveva paura ma non ha denunciato il suo ex, il 40enne Alfredo Erra, c ...Roma, 2 marzo 2022 – Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM, unitamente ai Gran Priorati e a tutto l’Ordine di Malta è al fianco della popolazione ucraina e lancia la campagna di ...