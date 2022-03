Ultime Notizie – Energia, Assogasliquidi: "Soddisfatti per misure" (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “Soddisfatti e moderatamente ottimisti”. È il primo commento a caldo di Assogasliquidi- Federchimica dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022, che contiene “misure urgenti per il contenimento dei costi dell’Energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Il decreto-legge prevede una serie di agevolazioni che vanno nella direzione sia di un sostegno alle imprese per i maggiori oneri sostenuti sia di un miglioramento del processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada. A tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia e che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “e moderatamente ottimisti”. È il primo commento a caldo di- Federchimica dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022, che contiene “urgenti per il contenimento dei costi dell’elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Il decreto-legge prevede una serie di agevolazioni che vanno nella direzione sia di un sostegno alle imprese per i maggiori oneri sostenuti sia di un miglioramento del processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada. A tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia e che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - Corriere : SIRENE NELLA NOTTE A KIEV Abitanti nei rifugi. Convoglio militare russo lungo 60 chilometri si dirige verso la Capi… - sole24ore : ?? Anche bambini arrestati in Russia per manifestazioni contro la guerra in Ucraina: - VesuvioLive : Violento e mammone: così viene descritto il maschio nelle canzoni napoletane del passato - Teresat73540673 : Zelensky chiede a Putin di trattare e smaschera l'Europa: 'Come vi difendete se siete così lenti nell'aiutare l'Ucr… -