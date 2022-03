Ultime Notizie – Covid oggi Sicilia, 3.450 contagi e 36 morti: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono complessivamente 3.450 i nuovi casi contagi da Coronavirus registrati in Sicilia oggi, 2 marzo, su 34.911 tamponi processati, anche se la Regione fa sapere che 1.533 sono relativi a giorni precedenti a ieri. Gli attuali positivi nell’Isola sono 232.282. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 2.344, mentre dei 36 decessi riportati oggi (9.534 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno si è registrato oggi, mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.006, mentre si trovano in terapia intensiva 65 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.295 a Palermo, 713 a Catania, 786 a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono complessivamente 3.450 i nuovi casida Coronavirus registrati in, 2, su 34.911 tamponi processati, anche se la Regione fa sapere che 1.533 sono relativi a giorni precedenti a ieri. Gli attuali positivi nell’Isola sono 232.282. Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 2.344, mentre dei 36 decessi riportati(9.534 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno si è registrato, mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.006, mentre si trovano in terapia intensiva 65 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.295 a Palermo, 713 a Catania, 786 a ...

