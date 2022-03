Ultime Notizie – Covid oggi Liguria, 985 contagi e 4 morti: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 985 i nuovi contagi registrati in Liguria oggi, 2 marzo 2022, a fronte di 10.525 tamponi effettuati di cui 3.330 molecolari e 7.195 antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino con i dati Covid della Regione. Reistrati 4 morti. Ancora calo sostanziale delle ospedalizzazioni che a oggi sono 320, 42 in meno rispetto a ieri. Diciassette sono le terapie intensive (5 i non vaccinati). Calano ancora le persone in isolamento domiciliare che a oggi sono 13.159, 129 in meno rispetto a ieri. A Genova sono stati tracciati 461 nuovi positivi, 163 a Savona, 141 alla Spezia, 114 nel Tigullio e 102 a Savona. Quattro sono le persone non residenti in Liguria. Calano ancora i casi positivi in Liguria che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 985 i nuoviregistrati in, 22022, a fronte di 10.525 tamponi effettuati di cui 3.330 molecolari e 7.195 antigenici rapidi. Lo riporta ilcon i datidella Regione. Reistrati 4. Ancora calo sostanziale delle ospedalizzazioni che asono 320, 42 in meno rispetto a ieri. Diciassette sono le terapie intensive (5 i non vaccinati). Calano ancora le persone in isolamento domiciliare che asono 13.159, 129 in meno rispetto a ieri. A Genova sono stati tracciati 461 nuovi positivi, 163 a Savona, 141 alla Spezia, 114 nel Tigullio e 102 a Savona. Quattro sono le persone non residenti in. Calano ancora i casi positivi inche ...

