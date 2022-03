Uil Scuola Puglia ai parlamentari: “La politica trovi le risorse per la revisione degli ordinamenti ATA. No a discriminazione sul bonus premiale” (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Ancora decentramento amministrativo senza alcun riconoscimento, anzi si interviene pesantemente con le solite circolari contro il personale amministrativo, a cominciare dai DSGA. È passato tanto e troppo tempo senza che si pensi a vere e proprie politiche per il personale ATA e per le figure apicali". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Ancora decentramento amministrativo senza alcun riconoscimento, anzi si interviene pesantemente con le solite circolari contro il personale amministrativo, a cominciare dai DSGA. È passato tanto e troppo tempo senza che si pensi a vere e proprie politiche per il personale ATA e per le figure apicali". L'articolo .

