Ufficiale, Roman Abramovich vende il Chelsea (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo le insistenti voci degli ultimi giorni, il Chelsea ha diramato un comunicato Ufficiale attraverso il quale il patron russo Roman Abramovich ha confermato la volontà di cedere il club. Abramovich rinuncerà al rimborso dei prestiti concessi ai Blues e non terrà per sé i proventi della vendita, che saranno destinati a una fondazione benefica L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo le insistenti voci degli ultimi giorni, ilha diramato un comunicatoattraverso il quale il patron russoha confermato la volontà di cedere il club.rinuncerà al rimborso dei prestiti concessi ai Blues e non terrà per sé i proventi della vendita, che saranno destinati a una fondazione benefica L'articolo

Advertising

sportface2016 : +++#Chelsea, ufficiale. Roman #Abramovich vende il club: 'Non lo faccio per soldi, il ricavato andrà alle vittime d… - tancredipalmeri : Comunicato ufficiale di Roman Abramovich con cui comunica la cessione del club. E cosa ancora più rilevante, comun… - AlessioRossi78 : RT @sportface2016: +++#Chelsea, ufficiale. Roman #Abramovich vende il club: 'Non lo faccio per soldi, il ricavato andrà alle vittime della… - Mike04FC : RT @sportface2016: +++#Chelsea, ufficiale. Roman #Abramovich vende il club: 'Non lo faccio per soldi, il ricavato andrà alle vittime della… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, Roman Abramovich vende il Chelsea: Dopo le insistenti voci degli ultimi giorni, il… -