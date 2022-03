Ufficiale, Abramovich mette in vendita il Chelsea: 'I proventi della cessione per le vittime della guerra' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Chelsea è in vendita. L'ufficialità è arrivata con un comunicato di Roman Abramovich diffuso dallo stesso club: "Vorrei affrontare le speculazioni sui media negli ultimi giorni in relazione alla ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilè in. L'ufficialità è arrivata con un comunicato di Romandiffuso dallo stesso club: "Vorrei affrontare le speculazioni sui media negli ultimi giorni in relazione alla ...

sportface2016 : +++#Chelsea, ufficiale. Roman #Abramovich vende il club: 'Non lo faccio per soldi, il ricavato andrà alle vittime d… - tancredipalmeri : Comunicato ufficiale di Roman Abramovich con cui comunica la cessione del club. E cosa ancora più rilevante, comun… - DiMarzio : .@ChelseaFC, #Abramovich lascia la gestione del club - mariellaspecial : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Roman #Abramovich vende il #Chelsea. Il magnate russo rinuncia al rimborso dei prestiti e i proventi dalla ce… - AlessioRossi78 : RT @sportface2016: +++#Chelsea, ufficiale. Roman #Abramovich vende il club: 'Non lo faccio per soldi, il ricavato andrà alle vittime della… -