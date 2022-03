Ucraina: Zelensky, 'ucraini simbolo invincibilità, il mondo vi ammira' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Il popolo ucraino è diventato "simbolo di invincibilità". E' quanto ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio agli ucraini. "Ammiro ciascuno di voi. L'intero mondo vi ammira, dalle star di Hollywood ai politici. Oggi, voi ucraini siete il simbolo dell'invincibilità. Il simbolo che ogni popolo in ogni paese può diventare in ogni momento il miglior popolo del mondo". "Pensate a questo numero. Quasi 6mila soldati russi sono stati uccisi. Per ottenere cosa? Prendere l'Ucraina? Ma è impossibile. E questo non può essere cambiato da missili, bombe, tank, attacchi. Questa è la nostra terra natia. E per loro ci sarà un Tribunale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Il popolo ucraino è diventato "di". E' quanto ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyrin un messaggio agli. "Ammiro ciascuno di voi. L'interovi, dalle star di Hollywood ai politici. Oggi, voisiete ildell'. Ilche ogni popolo in ogni paese può diventare in ogni momento il miglior popolo del". "Pensate a questo numero. Quasi 6mila soldati russi sono stati uccisi. Per ottenere cosa? Prendere l'? Ma è impossibile. E questo non può essere cambiato da missili, bombe, tank, attacchi. Questa è la nostra terra natia. E per loro ci sarà un Tribunale ...

Advertising

GiovaQuez : Un'unità combattente cecena inviata in Ucraina per assassinare Zelensky è stata 'eliminata': lo ha reso noto il min… - fanpage : Zelensky si rivolge a Putin, un estratto del discorso del Presidente ucraino che commenta così la situazione tra Ru… - pietroraffa : === #Zelensky:'Vogliamo essere membri a pari diritti dell'Europa. Senza l'Unione Europea l'Ucraina sarebbe sola. Ab… - 0_x_ygen : RT @MarGauFil: Mentre manifestiamo per la pace, inviamo armi per fare la guerra. L'ennesima testimonianza dell'assenza totale di connession… - Asiablog_it : ??#UKRAINE'S PLEA: 'WE'RE FIGHTING FOR SURVIVAL': Children die as #Zelensky begs for help ??#UCRAINA: 'STIAMO COMBAT… -