Ucraina, Zelensky fa appello agli ebrei: "Vedete cosa sta succedendo?" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky esorta gli ebrei di tutto il mondo a parlare apertamente dopo un attacco missilistico russo contro una torre della televisione di Kiev costruita sul luogo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente dell'Volodymyresorta glidi tutto il mondo a parlare apertamente dopo un attacco missilistico russo contro una torre della televisione di Kiev costruita sul luogo ...

Advertising

GiovaQuez : Un'unità combattente cecena inviata in Ucraina per assassinare Zelensky è stata 'eliminata': lo ha reso noto il min… - pietroraffa : === #Zelensky:'Vogliamo essere membri a pari diritti dell'Europa. Senza l'Unione Europea l'Ucraina sarebbe sola. Ab… - fanpage : Zelensky si rivolge a Putin, un estratto del discorso del Presidente ucraino che commenta così la situazione tra Ru… - seneca4949 : RT @RossEleven: Insomma oggi Putin è avanzato. Ha miriadi di soldati ma procede in maniera “pulita”. Non mollerà. Finché Zelensky non sarà… - MediasetTgcom24 : Ucraina, la Russia è pronta a continuare oggi i colloqui #ucraina #russia #Kiev #ue #usa #onu #nato #putin… -