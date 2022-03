Ucraina: Zelensky, 6mila soldati russi uccisi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Sono 6mila i soldati russi uccisi nei primi sei giorni di invasione dell'Ucraina. Lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riferisce il Guardian. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Sononei primi sei giorni di invasione dell'. Lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr, secondo quanto riferisce il Guardian.

Advertising

GiovaQuez : Un'unità combattente cecena inviata in Ucraina per assassinare Zelensky è stata 'eliminata': lo ha reso noto il min… - fanpage : Zelensky si rivolge a Putin, un estratto del discorso del Presidente ucraino che commenta così la situazione tra Ru… - pietroraffa : === #Zelensky:'Vogliamo essere membri a pari diritti dell'Europa. Senza l'Unione Europea l'Ucraina sarebbe sola. Ab… - Paesedellanima : RT @ultimenotizie: La #NATO ricorda al presidente ucraino #Zelensky che 'non invierà truppe in #Ucraina o aerei nel suo spazio aereo', nono… - bc_emergenza : RT @ultimenotizie: Il presidente ucraino, Volodymyr #Zelensky, ha fatto appello agli ebrei di tutto il mondo perche' non restino in silenzi… -