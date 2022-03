Ucraina: Zampa (Pd), 'sosteniamo piano vaccinazione per profughi' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "La vaccinazione, così come la presa in carico complessiva della salute e del benessere psichico dei profughi ucraini, fa parte a pieno titolo di una buona e adeguata accoglienza. Per questo il Pd sostiene la realizzazione di un piano per la vaccinazione delle persone che, costrette a lasciare la propria terra in Ucraina, stanno raggiungendo il nostro paese, alla quale sta lavorando il ministero della Salute di concerto con la Protezione civile e le Regioni". Così Sandra Zampa della segreteria del Partito Democratico, responsabile Salute. "Allo stesso modo sosterremo tutte le iniziative volte a tutelare la salute delle donne e dei bambini in fuga dall'Ucraina e dei profughi ucraini. Tutte attività rivolte al fondamentale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "La, così come la presa in carico complessiva della salute e del benessere psichico deiucraini, fa parte a pieno titolo di una buona e adeguata accoglienza. Per questo il Pd sostiene la realizzazione di unper ladelle persone che, costrette a lasciare la propria terra in, stanno raggiungendo il nostro paese, alla quale sta lavorando il ministero della Salute di concerto con la Protezione civile e le Regioni". Così Sandradella segreteria del Partito Democratico, responsabile Salute. "Allo stesso modo sosterremo tutte le iniziative volte a tutelare la salute delle donne e dei bambini in fuga dall'e deiucraini. Tutte attività rivolte al fondamentale ...

