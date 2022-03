Ucraina, Svitolina: “In missione per il mio paese” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Ero in missione per il mio paese. Penso che la mia missione sia unire la comunità tennistica per aiutare l’Ucraina. Sono qui per questo. Vado in campo per la mia nazione e faccio il massimo usando le mie risorse per invitare le persone ad aiutare la mia nazione. Gioco per la mia nazione, per aiutare l’esercito ucraino, le persone bisognose di aiuto. Ogni mia vittoria sarà molto speciale”. Così Elina Svitolina dopo la vittoria al primo turno del Wta di Monterrey contro la russa Anastasia Potapova per 6-2 6-1. La tennista Ucraina, numero 15 nel ranking mondiale, aveva annunciato che non avrebbe giocato contro atlete russe o bielorusse se la Wta non avesse preso posizione in merito alla guerra che va avanti da quasi una settimana. Nella giornata di ieri, sia Wta che Atp hanno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Ero inper il mio. Penso che la miasia unire la comunità tennistica per aiutare l’. Sono qui per questo. Vado in campo per la mia nazione e faccio il massimo usando le mie risorse per invitare le persone ad aiutare la mia nazione. Gioco per la mia nazione, per aiutare l’esercito ucraino, le persone bisognose di aiuto. Ogni mia vittoria sarà molto speciale”. Così Elinadopo la vittoria al primo turno del Wta di Monterrey contro la russa Anastasia Potapova per 6-2 6-1. La tennista, numero 15 nel ranking mondiale, aveva annunciato che non avrebbe giocato contro atlete russe o bielorusse se la Wta non avesse preso posizione in merito alla guerra che va avanti da quasi una settimana. Nella giornata di ieri, sia Wta che Atp hanno ...

