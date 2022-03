Ucraina, “sventato attentato al presidente Zelesnky grazie allerta dei servizi segreti russi” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente lo ha detto da subito: “Sono il bersaglio numero uno”. E ieri un commando di élite ceceno sarebbe entrato in azione per uccidere il Volodymyr Zelensky, ma sarebbe stato intercettato e neutralizzato. Una unità cecena “è venuta per uccidere il nostro presidente, ed è stata eliminata” ha rivelato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina. Le forze ucraine, ha aggiunto, erano state allertate dai rappresentanti del servizio di sicurezza federale russo “che non vogliono prendere parte a questa sanguinosa guerra”. L’operazione doveva essere condotta dall’unità delle forze di Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia e alleato del presidente russo Vladimir Putin ha detto ancora Danilov al canale televisivo Ucraina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Illo ha detto da subito: “Sono il bersaglio numero uno”. E ieri un commando di élite ceceno sarebbe entrato in azione per uccidere il Volodymyr Zelensky, ma sarebbe stato intercettato e neutralizzato. Una unità cecena “è venuta per uccidere il nostro, ed è stata eliminata” ha rivelato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’. Le forze ucraine, ha aggiunto, erano statete dai rappresentanti delo di sicurezza federale russo “che non vogliono prendere parte a questa sanguinosa guerra”. L’operazione doveva essere condotta dall’unità delle forze di Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia e alleato delrusso Vladimir Putin ha detto ancora Danilov al canale televisivo...

Advertising

LaStampa : Guerra in Ucraina, bombe su Kiev e Kharkiv. Sventato un complotto ceceno per uccidere Zelensky. Biden: “Putin pensa… - repubblica : Ucraina - Russia, le news di oggi. Violenti attacchi sulle città. Kiev: 'Sventato attentato a Zelensky' - franco_sala : RT @LaStampa: Guerra in Ucraina, bombe su Kiev e Kharkiv. Sventato un complotto ceceno per uccidere Zelensky. Biden: “Putin pensava che non… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Guerra in Ucraina, bombe su Kiev e Kharkiv. Sventato un complotto ceceno per uccidere Zelensky. Biden: “Putin pensava che non… - news_mondo_h24 : Ucraina, sventato attentato contro Zelensky: decisiva una ‘soffiata’ russa -