Ucraina | soldato Russia catturato | telefona a casa e si commuove - Video

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Un giovanissimodellaprigioniero in. Il militare viene sfamato dai civili. Il giovane può anche utilizzare un telefono per parlare con la famiglia. Sopraffatto dall'emozione, in lacrime viene confortato dai civili.

Agenzia_Ansa : VIDEO I Ucraina, ambasciatore all'Onu legge messaggi di un soldato russo morto: 'Ci chiamano fascisti. Mamma, e' co… - MediasetTgcom24 : 'Mamma, ho paura, bombe anche su civili', ambasciatore ucraino legge un Sms di un soldato russo #ucraina #onu… - fanpage : "Mamma siamo in Ucraina, qui infuria una vera guerra. Stiamo bombardando tutte le città… anche prendendo di mira i…

"Putin pensava di prendere l'Ucraina in tre giorni. Le scorte di viveri che ha distribuito ai suoi soldati quando li ha inviati a ... Il soldato compare seduto, con le mani legate dietro la schiena e con ...Un soldato russo catturato dalle forze armate ucraine a cui gli abitanti del posto offrono un tè caldo e del cibo. Questo quanto mostrato in uno dei video diffusi sui canali Telegram ucraini, in questo ...