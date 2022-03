Ucraina, soldato Russia catturato: telefona a casa e si commuove – Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Un giovanissimo soldato della Russia prigioniero in Ucraina. Il militare viene sfamato dai civili. Il giovane può anche utilizzare un telefono per parlare con la famiglia. Sopraffatto dall’emozione, in lacrime viene confortato dai civili. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Un giovanissimodellaprigioniero in. Il militare viene sfamato dai civili. Il giovane può anche utilizzare un telefono per parlare con la famiglia. Sopraffatto dall’emozione, in lacrime viene confortato dai civili. L'articolo proviene da Italia Sera.

