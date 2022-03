Ucraina | Sansonetti e Liguori | Siamo contro l' invio delle armi deciso dal governo italiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) "rimasti pochissimi a non voler mandare lein", dice il direttore del TgCom Paolonella rubrica 'Attenti a quei due', in compagnia del direttore de Il Riformista, in merito ...

Advertising

emato64 : RT @PieroSansonetti: Stiamo svuotando i granai e riempiamo gli arsenali... #Ucraina #armi #Guerra - ASciullo : RT @PieroSansonetti: Stiamo svuotando i granai e riempiamo gli arsenali... #Ucraina #armi #Guerra - simonefurlan1 : RT @PieroSansonetti: Stiamo svuotando i granai e riempiamo gli arsenali... #Ucraina #armi #Guerra - Mirarch3 : RT @PieroSansonetti: Stiamo svuotando i granai e riempiamo gli arsenali... #Ucraina #armi #Guerra - censore1234 : RT @PieroSansonetti: Stiamo svuotando i granai e riempiamo gli arsenali... #Ucraina #armi #Guerra -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Sansonetti

Il Riformista

"Siamo rimasti pochissimi a non voler mandare le armi in", dice il direttore del TgCom Paolo Liguori nella rubrica 'Attenti a quei due', in compagnia ... dice il direttoreprendendo ...Leggi anche Guerra- Russia, Mosca annuncia la presa di Kherson: secondo round dei colloqui stasera 'L'Italia si lava la coscienza e manda armi in',e Liguori contro la ..."Stiamo svuotando i granai e riempiamo gli arsenali", commenta il direttore de Il Riformista ricordando un discorso di Pertini ...La minaccia atomica è davvero molto concreta. Ci restano solo due strade per evitarla: i colloqui di pace o la vittoria dei "soldati del Web" ...