Ucraina, Salvini: io ricattato per Nyt? Mai preso rubli o dollari (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Per il New York Times io sarei ricattato dalla Russia? Sciocchezze. Dispiace che un giornale così importante scriva queste sciocchezze. Ho tanti difetti ma mi godo la mia libertà, non ho mai preso rubli, dollari o franchi svizzeri", "l'ultima volta che sono stato a Mosca ho riportato in Italia solo Masha e Orso che ho comprato ai magazzini Gum per mia figlia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a una domanda nell'ambito di una conferenza stampa alla Camera. "C'è un'inchiesta che ha trovato zero", ha concluso Salvini. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Per il New York Times io sareidalla Russia? Sciocchezze. Dispiace che un giornale così importante scriva queste sciocchezze. Ho tanti difetti ma mi godo la mia libertà, non ho maio franchi svizzeri", "l'ultima volta che sono stato a Mosca ho riportato in Italia solo Masha e Orso che ho comprato ai magazzini Gum per mia figlia". Lo ha detto il leader della Lega Matteorispondendo a una domanda nell'ambito di una conferenza stampa alla Camera. "C'è un'inchiesta che ha trovato zero", ha concluso

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Chi scatena una guerra ha sempre torto. Senza se e senza ma. #Senato #Ucraina - giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - Adnkronos : Guerra #Ucraina-Russia, #Salvini 'pronto ad andare in Polonia'. - ItaliaNotizie24 : Salvini “Pronto a partire per una missione di pace in Ucraina” - sardo1951 : RT @laura_ceruti: Certo che se quel cattivone di #Zelensky si fosse arreso subito, avesse consegnato il paese a Putin e fosse fuggito, ness… -