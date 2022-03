Ucraina-Russia, ultime notizie sulla guerra: Kiev, aeroporto sotto tiro. Usa chiudono lo spazio aereo ai voli russi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le news in diretta: la guerra è entrata in una nuova fase. Mosca ha colpito la torre della tv a Kiev, su cui stringe l’assedio, e bombarda Kharkiv. Si moltiplicano le notizie sull'utilizzo di bombe termobariche e a grappolo. Domani la ripresa dei negoziati. Il presidente Zelensky al Parlamento europeo: «Ogni giorno potrebbe essere l'ultimo» Leggi su corriere (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le news in diretta: laè entrata in una nuova fase. Mosca ha colpito la torre della tv a, su cui stringe l’assedio, e bombarda Kharkiv. Si moltiplicano lesull'utilizzo di bombe termobariche e a grappolo. Domani la ripresa dei negoziati. Il presidente Zelensky al Parlamento europeo: «Ogni giorno potrebbe essere l'ultimo»

Advertising

chetempochefa : Un gesto pacifico dal grande valore simbolico: in Russia, nella metropolitana di Mosca, una donna veste con i color… - giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - ultimoraLIVE : #USA #Ucraina #Russia Presidente Joe #Biden: 'Dobbiamo ritenere le piattaforme di social media responsabili dell'e… - ultimora_pol : #USA #Ucraina #Russia Presidente Joe #Biden: 'Dobbiamo ritenere le piattaforme di social media responsabili dell'e… -