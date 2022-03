Ucraina-Russia, Lavrov: “Terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Ucraina-Russia, “la Terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante”. Così il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una intervista rilasciata all’emittente panaraba Al-Jazeera, citando una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in cui quest’ultimo ha affermato che “l’alternativa alle sanzioni è la guerra mondiale”. “Siamo pronti per un secondo round di negoziati, ma la parte Ucraina sta procrastinando su ordine Usa”, ha aggiunto Lavrov. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) –, “la”. Così il ministro degli Esteri russo, Sergei, in una intervista rilasciata all’emittente panaraba Al-Jazeera, citando una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in cui quest’ultimo ha affermato che “l’alternativa alle sanzioni è la”. “Siamo pronti per un secondo round di negoziati, ma la partesta procrastinando su ordine Usa”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

