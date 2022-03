Ucraina-Russia | Cna Lombardia | “A rischio 2 miliardi di esportazioni | tsunami per economia”

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Massima allerta anche per l’energia: dal 2020 +246% per il gas e +198% per l’elettricità La guerra traè, secondo le prime stime di Cna, un vero e proprio terremoto che interviene su un’ancora convalescente a causa della pandemia. L’Italia esporta in7,7di euro (dato 2021). Inl’export verso la federazione russa pesa almeno per 2di euro. Mobili, meccanica e moda, mezzi di trasporto, ma anche beni alimentari: acquirenti e consumatori russi sono per le imprese artigiane della Regione un mercato importantissimo di sbocco per il Made in Italy e per il Made in Lombardy. “E’ unoche ci investe proprio quando speravamo in un quadro finalmente più sereno nella ...