Ucraina-Russia, anche “70 samurai” volontari per Kiev (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo l’invasione della Russia in Ucraina, settanta volontari giapponese – inclusi 50 ex membri delle Forze di autodifesa del Giappone e due veterani della Legione straniera francese – hanno fatto richiesta per andare a combattere con le forze di Kiev. Lo riporta il giornale ‘Mainichi Shimbun’, citando un’organizzazione a Tokyo, mentre un portavoce dell’ambasciata Ucraina in Giappone ha dichiarato di aver ricevuto chiamate da persone che “vogliono combattere per l’Ucraina”. La notizia è stata riferita anche dal Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni dell’Ucraina su Facebook. “samurai insieme agli ucraini”, scrive il Centro ricordando l’appello lanciato dal presidente Zelensky per formare una “legione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo l’invasione dellain, settantagiapponese – inclusi 50 ex membri delle Forze di autodifesa del Giappone e due veterani della Legione straniera francese – hanno fatto richiesta per andare a combattere con le forze di. Lo riporta il giornale ‘Mainichi Shimbun’, citando un’organizzazione a Tokyo, mentre un portavoce dell’ambasciatain Giappone ha dichiarato di aver ricevuto chiamate da persone che “vogliono combattere per l’”. La notizia è stata riferitadal Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni dell’su Facebook. “insieme agli ucraini”, scrive il Centro ricordando l’appello lanciato dal presidente Zelensky per formare una “legione ...

