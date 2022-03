Ucraina-Russia, 007 Kiev: “Yanukovych a Minsk, Mosca lo vuole presidente” (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’ex presidente ucraino filorusso, deposto dalla rivoluzione del 2014 ed ora in esilio in Russia, si troverebbe in BieloRussia Viktor Yanukovych, l’ex presidente dell’Ucraina filorusso deposto dalla rivoluzione del 2014 ed ora in esilio n Russia, è attualmente a Minsk. Lo rivela la Ukrayinska Pravda, citando fonti dell’intelligence di Kiev che spiegano che il “Cremlino sta preparando per lui un’operazione speciale”. L’obiettivo sarebbe quello di dichiararlo “presidente dell’Ucraina”, preparandosi ad un suo rientro nel Paese dalla BieloRussia, una volta conquistata Kiev. Tra le ipotesi anche la pubblicazione di un appello di Yanukovych alla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’exucraino filorusso, deposto dalla rivoluzione del 2014 ed ora in esilio in, si troverebbe in BieloViktor, l’exdell’filorusso deposto dalla rivoluzione del 2014 ed ora in esilio n, è attualmente a. Lo rivela la Ukrayinska Pravda, citando fonti dell’intelligence diche spiegano che il “Cremlino sta preparando per lui un’operazione speciale”. L’obiettivo sarebbe quello di dichiararlo “dell’”, preparandosi ad un suo rientro nel Paese dalla Bielo, una volta conquistata. Tra le ipotesi anche la pubblicazione di un appello dialla ...

