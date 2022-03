Ucraina: Roscosmos, per lancio venerdì satelliti OneWeb Londra si ritiri da progetto (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mosca, 2 mar. (Adnkronos) - L'agenzia spaziale Russia Roscosmos non effettuerà il lancio previsto venerdì di 36 satelliti internet OneWeb se il Governo britannico non uscirà dal capitale de la società e se sarà garantito che i satelliti non saranno utilizzati per scopi militari. "A causa della posizione ostile del Regno Unito nei confronti della Russia, una delle condizioni per il lancio della navicella spaziale OneWeb il 5 marzo è il ritiro del governo britannico dagli azionisti di OneWeb", sottolinea Roscosmos. Roskosmos, ha spiegato il direttore generale di Roscosmos, Dmitry Rogozin, "ha avvertito OneWeb che se non fornisce una garanzia che i suoi satelliti non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mosca, 2 mar. (Adnkronos) - L'agenzia spaziale Russianon effettuerà ilprevistodi 36internetse il Governo britannico non uscirà dal capitale de la società e se sarà garantito che inon saranno utilizzati per scopi militari. "A causa della posizione ostile del Regno Unito nei confronti della Russia, una delle condizioni per ildella navicella spazialeil 5 marzo è il ritiro del governo britannico dagli azionisti di", sottolinea. Roskosmos, ha spiegato il direttore generale di, Dmitry Rogozin, "ha avvertitoche se non fornisce una garanzia che i suoinon ...

