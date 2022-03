Ucraina: proseguono senza sosta gli scontri (Di mercoledì 2 marzo 2022) proseguono gli scontri in Ucraina. Nuovi bombardamenti a Kharkiv. Le truppe russe sono alle porte di Mykolayiv. Il sindaco della città di Konotop ha riferito che la Russia ha minacciato di radere al suolo la città se non si arrende. Intanto, non è ancora chiaro quando si terrà il prossimo round di colloqui tra Mosca Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 2 marzo 2022)gliin. Nuovi bombardamenti a Kharkiv. Le truppe russe sono alle porte di Mykolayiv. Il sindaco della città di Konotop ha riferito che la Russia ha minacciato di radere al suolo la città se non si arrende. Intanto, non è ancora chiaro quando si terrà il prossimo round di colloqui tra Mosca

Advertising

Billa42_ : Ucraina: proseguono senza sosta gli scontri - michelapagano_ : Gli attacchi in #Ucraina proseguono. L'esercito russo ha sparato contro una scuola materna di #Severodonetsk. Secon… - LaGazzettaWeb : Proseguono i corsi in volo per gli aspiranti Top Gun nei cieli di Bari. - kijuyu : RT @ispionline: Proseguono in #Bielorussia i colloqui tra #Ucraina e #Russia. #Kiev chiede il cessate-il-fuoco, mentre Putin ha messo in “a… - ilregginoit : La Comunità di Sant’Egidio sottolinea che «se i combattimenti proseguono, fino a costringere la popolazione di Kiev… -