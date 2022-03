Ucraina, padre Roman da Brovary, ”Rinvio negoziati per noi segnale di speranza” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “Il Rinvio dei negoziati tra Russia e Ucraina per noi è un segnale di speranza. Mosca ha sentito la forza, la determinazione e l’efficacia del popolo ucraino che oltre al suo Paese protegge gli ideali democratici, la libertà perché noi non vogliamo vivere nell’imperialismo russo e confidiamo nel sostegno dell’Europa occidentale”. A parlare è padre Roman Laba, parroco della Vergine Maria del Perpetuo Soccorso a Brovary, cittadina a 7km da Kiev dove nel bombardamento dello scorso 24 febbraio “hanno perso la vita sette persone, ed altre 17 sono state ferite”. “Noi non abbiamo tempo per avere paura”, dice con voce squillante padre Roman che fa parte della Congregazione di San Paolo Primo Eremita. “Siamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “Ildeitra Russia eper noi è undi. Mosca ha sentito la forza, la determinazione e l’efficacia del popolo ucraino che oltre al suo Paese protegge gli ideali democratici, la libertà perché noi non vogliamo vivere nell’imperialismo russo e confidiamo nel sostegno dell’Europa occidentale”. A parlare èLaba, parroco della Vergine Maria del Perpetuo Soccorso a, cittadina a 7km da Kiev dove nel bombardamento dello scorso 24 febbraio “hanno perso la vita sette persone, ed altre 17 sono state ferite”. “Noi non abbiamo tempo per avere paura”, dice con voce squillanteche fa parte della Congregazione di San Paolo Primo Eremita. “Siamo ...

