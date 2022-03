Ucraina: oligarchi russi licenziano nelle loro ville nel paradiso vip della Sardegna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gli effetti collaterali della guerra in Ucraina si fanno sentire nella dorata Costa Smeralda. Dopo l’embargo Ue agli oligarchi russi che rientrano nella sfera d’influenze di Putin, i miliardari che... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gli effetti collateraliguerra insi fanno sentire nella dorata Costa Smeralda. Dopo l’embargo Ue agliche rientrano nella sfera d’influenze di Putin, i miliardari che...

Advertising

fattoquotidiano : Invasione russa dell’Ucraina, la guerra di Putin non trova sostegno interno: solo cortei di protesta e dissenso deg… - MediasetTgcom24 : Ucraina, gli oligarchi russi licenziano il personale delle loro ville in Sardegna #costasmeralda #guerraucraina… - Open_gol : #UkraineRussiaWar - Un golpe interno per fermare lo Zar. L’Occidente lo chiede all’élite russa. Mentre a Mosca si m… - romi_andrio : RT @Open_gol: Da Sergei Roldugin a Roman Abramovich, la carica degli oligarchi fedelissimi a Putin ora scappa insieme ai suoi milioni. Il “… - CarmenMaxim5 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, gli oligarchi russi licenziano il personale delle loro ville in Sardegna #costasmeralda #guerraucraina https… -