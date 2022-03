Ucraina, Meloni: «La sinistra ha capito ora la differenza tra rifugiati veri e migranti economici» (Di mercoledì 2 marzo 2022) «È ora di chiamare le cose con il loro nome: riconoscere lo status di rifugiato a chi fugge realmente dalla guerra, approfittando per rimpatriare chi rifugiato non è. Le immagini di queste ore riusciranno finalmente a far comprendere alla sinistra la differenza tra “migranti economici” e rifugiati veri?». Giorgia Meloni lo scrive in un post su Facebook dal titolo “La differenza vera tra rifugiati e clandestini spiegata alla sinistra”. La leader di Fratelli d’Italia pubblica anche uno stralcio dell’intervento di ieri alla Camera durante le comunicazioni sulla guerra in Ucraina. Meloni: «Lavoratori onesti gli ucraini che vivono in Italia» «Dare accoglienza ad una comunità che in Italia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) «È ora di chiamare le cose con il loro nome: riconoscere lo status di rifugiato a chi fugge realmente dalla guerra, approfittando per rimpatriare chi rifugiato non è. Le immagini di queste ore riusciranno finalmente a far comprendere allalatra “” e?». Giorgialo scrive in un post su Facebook dal titolo “Lavera trae clandestini spiegata alla”. La leader di Fratelli d’Italia pubblica anche uno stralcio dell’intervento di ieri alla Camera durante le comunicazioni sulla guerra in: «Lavoratori onesti gli ucraini che vivono in Italia» «Dare accoglienza ad una comunità che in Italia ...

