Ucraina | Malpezzi Pd | ' Putin ha paura della democrazia'

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar (Adnkronos) - "L'obiettivo delle sanzioni alla Russia, una società molto complessa, è ovviamente quello di colpire soprattutto chi oggi in quel paese detiene il potere economico, gli oligarchi. La verità è chehacontaminazione, hadi avere a fianco un paese democratico che magari sceglie un presidente non filo russo. Il problemaRussia si chiama”. Così la presidente dei senatori del Pd Simonaad Agorà su Rai3.

Lo ha affermato Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ospite di 'Agorà' su Raitre.