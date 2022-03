Ucraina, l’unica via d’uscita per l’Occidente è far sì che i costi per i russi superino i benefici (Di mercoledì 2 marzo 2022) La dirigenza Ucraina tratta con gli aggressori, mentre le sue città vengono bombardate, minacciate di essere “rase al suolo, se non si arrendono” (come ai tempi di Roma e Cartagine); i commandos russi cercano quella stessa dirigenza con cui trattano, per assassinarla. l’Occidente esalta gli ucraini e se stesso per le sanzioni “durissime” contro la russia, per la sua “compattezza”. Fra pochi giorni il Presidente Zelensky, sua moglie e tanti altri saranno morti, alcune città spianate, la gente affamata e privata della libertà. Sull’Ucraina regnerà un improvviso silenzio, infranto solo dalle umiliazioni del fantoccio di Putin. Date le prospettive, ieri le classi dirigenti occidentali non hanno offerto un bello spettacolo. Il Parlamento Europeo ha inscenato una gara di retorica fra i leader politici, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) La dirigenzatratta con gli aggressori, mentre le sue città vengono bombardate, minacciate di essere “rase al suolo, se non si arrendono” (come ai tempi di Roma e Cartagine); i commandoscercano quella stessa dirigenza con cui trattano, per assassinarla.esalta gli ucraini e se stesso per le sanzioni “durissime” contro laa, per la sua “compattezza”. Fra pochi giorni il Presidente Zelensky, sua moglie e tanti altri saranno morti, alcune città spianate, la gente affamata e privata della libertà. Sull’regnerà un improvviso silenzio, infranto solo dalle umiliazioni del fantoccio di Putin. Date le prospettive, ieri le classi dirigenti occidentali non hanno offerto un bello spettacolo. Il Parlamento Europeo ha inscenato una gara di retorica fra i leader politici, ...

