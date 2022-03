Ucraina, l’Italia chiama i bimbi di Chernobyl: le associazioni al lavoro per stilare le liste e ritrovarli. “Ecco le famiglie pronte ad accoglierli” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Squilla in continuazione, s’illumina la notte. “Sono famiglie che chiamano da ogni parte d’Italia per avere notizie dei bimbi che hanno ospitato. Spesso non sanno neppure se siano vivi e dove, ma lasciano lo stesso i loro recapiti. Vogliono che la loro disponibilità a riaccoglierli subito sia tracciata in qualche modo”. Federica Bezziccheri dal 2010 è presidente dell’associazione milanese “Bambini dell’Est”. Un tempo si chiamava Chernobyl 2000, negli ultimi dieci anni ha organizzato viaggi in Italia di circa 200 ragazzini ucraini e ha avviato vari progetti per orfani con disabilità della zona attorno a Kharkiv, dove sono in corso da giorni feroci combattimenti. Da una parte il telefono, dall’altra tiene un blocco. Dal giorno dell’invasione, spiega Bezziccheri, un mondo si è messo al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Squilla in continuazione, s’illumina la notte. “Sonocheno da ogni parte d’Italia per avere notizie deiche hanno ospitato. Spesso non sanno neppure se siano vivi e dove, ma lasciano lo stesso i loro recapiti. Vogliono che la loro disponibilità a risubito sia tracciata in qualche modo”. Federica Bezziccheri dal 2010 è presidente dell’associazione milanese “Bambini dell’Est”. Un tempo siva2000, negli ultimi dieci anni ha organizzato viaggi in Italia di circa 200 ragazzini ucraini e ha avviato vari progetti per orfani con disabilità della zona attorno a Kharkiv, dove sono in corso da giorni feroci combattimenti. Da una parte il telefono, dall’altra tiene un blocco. Dal giorno dell’invasione, spiega Bezziccheri, un mondo si è messo al ...

