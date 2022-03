Ucraina, la sinistra ha disarmato l'Europa con la scusa del pacifismo? E oggi siamo costretti a pagare (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'Europa si riarma. Segno che, in precedenza, qualcuno l'aveva disarmata. La svolta, un po' a sorpresa, è arrivata qualche giorno fa durante un discorso al Bundestag del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il quale, con molta serenità, ha spiegato che proporrà l'istituzione di un «fondo speciale» da «cento miliardi di euro» per modernizzare l'esercito di Berlino e aiutare l'Ucraina e la Nato a «combattere» contro la Russia di Putin. Non solo. Scholz ha pure detto che da adesso in avanti verrà destinato più del 2% del Pil per la difesa strategica. Certo, cento miliardi di euro buttati sul piatto in un colpo solo fanno una certa impressione. Ma si sa che i tedeschi fanno le cose sul serio. Il punto però è un altro: la necessità di un investimento così significativo rivela che le forze armate tedesche non sono messe poi così bene. Insomma, anche il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'si riarma. Segno che, in precedenza, qualcuno l'aveva disarmata. La svolta, un po' a sorpresa, è arrivata qualche giorno fa durante un discorso al Bundestag del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il quale, con molta serenità, ha spiegato che proporrà l'istituzione di un «fondo speciale» da «cento miliardi di euro» per modernizzare l'esercito di Berlino e aiutare l'e la Nato a «combattere» contro la Russia di Putin. Non solo. Scholz ha pure detto che da adesso in avanti verrà destinato più del 2% del Pil per la difesa strategica. Certo, cento miliardi di euro buttati sul piatto in un colpo solo fanno una certa impressione. Ma si sa che i tedeschi fanno le cose sul serio. Il punto però è un altro: la necessità di un investimento così significativo rivela che le forze armate tedesche non sono messe poi così bene. Insomma, anche il ...

Advertising

ilpost : Ci sono italiani che stanno combattendo da tempo in Ucraina, soprattutto nel Donbass: militanti della destra fascis… - Linkiesta : Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale La novità e la forza della reazione europea all’aggressione russa dell’Uc… - pdnetwork : Chiediamo a tutti i partiti, da destra a sinistra, di stare dalla parte dell’#Ucraina e della #NATO. Oggi il Parla… - serebellardinel : RT @LeoBollino: Mai come oggi avevamo bisogno di Giuseppe Conte come Premier per darci sicurezza e cercare la pace tra Russia e Ucraina pur… - roberto_onano : RT @SecolodItalia1: Ucraina, Meloni: «La sinistra ha capito ora la differenza tra rifugiati veri e migranti economici» -