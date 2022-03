Ucraina, la Polonia chiede l'embargo del gas per la Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il premier polacco Mateusz Morawiecki non fa sconti, e vuole sanzioni pesanti per la Russia . 'La Polonia sostiene con forza sanzioni di più ampia portata. Anche il blocco di petrolio, gas e carbone ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il premier polacco Mateusz Morawiecki non fa sconti, e vuole sanzioni pesanti per la. 'Lasostiene con forza sanzioni di più ampia portata. Anche il blocco di petrolio, gas e carbone ...

