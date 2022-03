Ucraina, la paura impazza: gli italiani vogliono acquistare bunker (Di mercoledì 2 marzo 2022) Gli italiani sono a caccia di bunker antiatomici dopo l’esplosione della guerra in Ucraina. Ad affermarlo è Minus Energie, un’azienda di Mantova che produce piscine e palestre, case a basso consumo, impianti di ventilazione, palazzetti dello sport e ospedali. Da quando è deflagrato il conflitto, l’impresa deve gestire il doppio delle richieste, volte alla commercializzazione dei prodotti inusali. I clienti italiani, infatti, vorrebbero procurarsi bunker antiatomici. “Almeno una decine di richieste per i bunker in un pomeriggio” “Anche quest’ultimo pomeriggio ci sono arrivate almeno una decina di chiamate con richiesta di informazioni“. A riferirlo a Tgcom 24 è Giulio Cavicchioli che, tramite “Minus Energie“, collabora con la Nato e l’Aviazione italiana. Da giovedì scorso sono ... Leggi su zon (Di mercoledì 2 marzo 2022) Glisono a caccia diantiatomici dopo l’esplosione della guerra in. Ad affermarlo è Minus Energie, un’azienda di Mantova che produce piscine e palestre, case a basso consumo, impianti di ventilazione, palazzetti dello sport e ospedali. Da quando è deflagrato il conflitto, l’impresa deve gestire il doppio delle richieste, volte alla commercializzazione dei prodotti inusali. I clienti, infatti, vorrebbero procurarsiantiatomici. “Almeno una decine di richieste per iin un pomeriggio” “Anche quest’ultimo pomeriggio ci sono arrivate almeno una decina di chiamate con richiesta di informazioni“. A riferirlo a Tgcom 24 è Giulio Cavicchioli che, tramite “Minus Energie“, collabora con la Nato e l’Aviazione italiana. Da giovedì scorso sono ...

