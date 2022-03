Ucraina: Iv lancia petizione on line, 'Petrocelli dimettiti' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Chiediamo che il Presidente della Commissione Esteri del Senato si dimetta. Ha compiuto un gesto gravissimo, votando contro la mozione bipartisan per l'invio di aiuti all'Ucraina". Italia viva ha lanciato, tramite i suoi canali social, una petizione on line dopo le votazioni in Senato seguite alle dichiarazioni del premier Mario Draghi sulla guerra in Ucraina. "Petrocelli ha compiuto un gesto gravissimo, votando contro la mozione bipartisan con la quale tutte e due le Camere, incluso il suo partito, hanno deciso l'invio di aiuti all'Ucraina -si legge nel testo della petizione-. La Russia sta bombardando e facendo vittime civili. Il popolo ucraino ha chiesto aiuto all'Europa. E l'Italia ha fatto una scelta chiara: aiutare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Chiediamo che il Presidente della Commissione Esteri del Senato si dimetta. Ha compiuto un gesto gravissimo, votando contro la mozione bipartisan per l'invio di aiuti all'". Italia viva hato, tramite i suoi canali social, unaondopo le votazioni in Senato seguite alle dichiarazioni del premier Mario Draghi sulla guerra in. "ha compiuto un gesto gravissimo, votando contro la mozione bipartisan con la quale tutte e due le Camere, incluso il suo partito, hanno deciso l'invio di aiuti all'-si legge nel testo della-. La Russia sta bombardando e facendo vittime civili. Il popolo ucraino ha chiesto aiuto all'Europa. E l'Italia ha fatto una scelta chiara: aiutare ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina lancia Ucraina da casetta sisma Norcia, mio Paese entri in Ue "Da Norcia, dalla città di San Benedetto, chiedo che il mio Paese venga ammesso nell'Unione europea": è l'appello che Nataliya Tetyuk, ucraina di Ternopil, da 20 anni in Italia, lancia dalla sua casetta Sae dove vive, assieme al marito Antonio, dal 2017, dopo che il sisma un anno prima aveva distrutto la loro abitazione. Un appello ...

L'azienda umbra che batte la crisi: Molini Popolari Riuniti, fatturato di 84 milioni di euro nel 2021 Le vicende di queste ore in Ucraina sicuramente aggraveranno la situazione'. Dino Ricci, presidente della Molini popolari riuniti (Mpr), storica cooperativa umbra, lancia l'allarme sul caro energia: '...

Ucraina lancia i bond di guerra. Cosa sono e quanto valgono Money.it Ucraina: Iv lancia petizione on line, 'Petrocelli dimettiti' Ha compiuto un gesto gravissimo, votando contro la mozione bipartisan per l'invio di aiuti all'Ucraina". Italia viva ha lanciato, tramite i suoi canali social, una petizione on line dopo le votazioni ...

La Rappresentante di Lista lancia la proposta di un concertone per aiutare la popolazione ucraina Per sostenere i cittadini ucraini, la cui vita è stata stravolta dalla guerra, la band La Rappresentante di Lista lancia l'idea di un mega concerto finalizzato alla raccolta di fondi In Ucraina ...

