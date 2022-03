Ucraina | indagine Altroconsumo | 93% cittadini preoccupato da rischio nuova crisi economica

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Gli sviluppi in merito agli attacchi russi insono fonte di forti preoccupazioni per tutta la popolazione mondiale. In primis di genere umanitario per le persone che stanno vivendo questa ...

Gli sviluppi in merito agli attacchi russi insono fonte di forti preoccupazioni per tutta la popolazione mondiale. In primis di genere umanitario per le persone che stanno vivendo questa drammatica situazione ma non solo. Questa guerra ......causato dal calo dei consumi per il caro bollette e le preoccupazioni legate alla guerra in,... fra energia e spese fisse, superiore: 46 centesimi al litro secondo l'ultimaIsmea. Di ...Nell'Ucraina in guerra la gestazione per altri prosegue in bunker a prova di bombe. Da noi c'è una proposta di legge ancora ferma ...Milano, 2 mar. (LaPresse) - "Gravissimo l'aut aut della sottosegretaria al Mef, Cecilia Guerra. Minacciare la crisi di governo qualora non si approvasse così ...