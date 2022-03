Ucraina, il soldato russo in lacrime chiama la madre dopo la cattura – Il video (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un soldato russo catturato dalle forze armate ucraine a cui gli abitanti del posto offrono un tè caldo e del cibo. Questo quanto mostrato in uno dei video diffusi sui canali Telegram ucraini, in questo caso da Nexta Live. Al militare di giovane età una ragazza della zona offre anche la possibilità di videochiamare sua madre per aggiornarla sulle sue condizioni. E mentre addenta del cibo per ristorarsi e sorseggia tè caldo in un bicchiere in plastica, il ragazzo si lascia andare a un pianto liberatorio. Leggi anche: L’annuncio di Putin, i raid russi, le bombe su Kiev e Kharkiv: le immagini di una settimana di guerra in Ucraina – Il video Le carte segrete dell’esercito russo nelle mani di Kiev: «Putin ha deciso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) Unto dalle forze armate ucraine a cui gli abitanti del posto offrono un tè caldo e del cibo. Questo quanto mostrato in uno deidiffusi sui canali Telegram ucraini, in questo caso da Nexta Live. Al militare di giovane età una ragazza della zona offre anche la possibilità dire suaper aggiornarla sulle sue condizioni. E mentre addenta del cibo per ristorarsi e sorseggia tè caldo in un bicchiere in plastica, il ragazzo si lascia andare a un pianto liberatorio. Leggi anche: L’annuncio di Putin, i raid russi, le bombe su Kiev e Kharkiv: le immagini di una settimana di guerra in– IlLe carte segrete dell’esercitonelle mani di Kiev: «Putin ha deciso ...

Advertising

fattoquotidiano : 'ABBIAMO PRESO ACQUA E CIBO PER TRE GIORNI' Ecco le parole di un soldato russo catturato dagli ucraini: ascoltate… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Ucraina, ambasciatore all'Onu legge messaggi di un soldato russo morto: 'Ci chiamano fascisti. Mamma, e' co… - MediasetTgcom24 : 'Mamma, ho paura, bombe anche su civili', ambasciatore ucraino legge un Sms di un soldato russo #ucraina #onu… - LuciaPi89410534 : RT @chiccalvl: Una Donna ucraina che aiuta il soldato russo, ormai arreso, a videochiamare i suoi genitori. Perchè la guerra non è fra Russ… - ElisaCheccaglin : RT @FrancoScarsell2: Commuove,il video girato in Ucraina. Un giovane soldato russo,spaventato, confuso,infreddolito e in lacrime,mentre man… -