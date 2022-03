Ucraina | il nunzio apostolico non lascia Kiev | ' Ho il dovere di restare vicino alla gente'

Advertising

L'ultimo aiuto è andato alin Romania, che sta sostenendo i profughi ucraini ospitati in ... Photogallery La consegna del materiale da destinare all'La nunziatura apostolica rimane a Kiev. Lo ha confermato ilapostolico inmonsignor Visvaldas Kulbokas , ribadendo l'importanza del suo ruolo: 'Non siamo soltanto un'ambasciata. Io qui rappresento il Papa presso l', ma anche presso il ...Il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, resta a Kiev: "Ho il dovere, ma anche la possibilità di stare vicino alla gente" ...La nunziatura apostolica rimane a Kiev. Lo conferma il nunzio apostolico in Ucraina monsignor Visvaldas Kulbokas. "Non siamo soltanto un'ambasciata. Io qui rappresento il Papa presso l'Ucraina, ma ...