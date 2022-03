Ucraina, il diario di Anastasiya: "Trovato un peluche con dentro gli esplosivi" (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Oggi hanno fermato una persona. C'era un giocattolo, un peluche, con dentro gli esplosivi. Ora, qualsiasi persona che entra nella metropolitana viene controllata". Cosi' Anastasiya Menzhega, designer ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Oggi hanno fermato una persona. C'era un giocattolo, un, congli. Ora, qualsiasi persona che entra nella metropolitana viene controllata". Cosi'Menzhega, designer ...

