Ucraina | granata contro i civili a Enerhodar | avevano provato a bloccare i mezzi militari russi – Il video

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Unpubblicato dal canale Telegram della testata Obozrevatel mostrain fuga in seguito all’esplosione di unalanciata dalle forze armate russe per disperderli. Isi erano radunati su una strada per cercare diil passaggio di. Le immagini arrivano da una zona di campagna, nei pressi della cittadina di, nel Sud dell’. Le persone inquadrate nelle immagini, girate dallo smartphone di uno dei presenti, urlano e scappano tra le sterpaglie per allontanarsi dalla minaccia delle armi dai fuoco. Leggi anche: L’annuncio di Putin, i raid, le bombe su Kiev e Kharkiv: le immagini di una settimana di guerra in– Il ...

L'invasione russa dell'continua di fronte alla resistenzae a pagarne le ... un insediamento nei pressi della capitale Kiev, dove unaha colpito il rifugio Best Friends e nell'......Telegram della testata Obozrevatel mostra civili in fuga in seguito all'esplosione di una... nei pressi della cittadina di Enerhodar, nel Sud dell'. Le persone inquadrate nelle immagini, ...Nel sesto giorno della guerra tra Ucraina e Russia, i militari di Mosca lanciano granate sui cittadini che rifugiati in strada a Enerhodar ...Gli danno da mangiare e gli consentono di videochiamare la madre: soldato russo catturato dagli abitanti scoppia in lacrime. Come mostrano le immagini si tratta di un ragazzo molto giovane, come tanti ...