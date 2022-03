Ucraina: Gozi, 'Ue può diventare nuova potenza politica, sanzioni durino a lungo ma con ristori' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Per usare un paradosso, Putin -suo malgrado- sta diventando un nuovo padre fondatore dell'Europa con la sua folle scelta di aggressione contro l'Ucraina. Solo due settimane fa era impensabile una reazione così forte e compatta della Ue e di tutto l'Occidente. Solo una settimana fa era fuori dalla realtà pensare che la Ue potesse scegliere di fornire armi a chi combatte per la propria libertà e per i valori europei. Soprattutto, grazie a Putin, il tema della potenza è finalmente entrato nella consapevolezza della Unione europea”. Lo afferma Sandro Gozi in un'intervista a 'Il Giornale'. “Oggi la Ue è un soggetto pienamente in campo -aggiunge l'eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo- con i fatti, si è mostrata all'altezza e può costruire a partire da queste scelte il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Per usare un paradosso, Putin -suo malgrado- sta diventando un nuovo padre fondatore dell'Europa con la sua folle scelta di aggressione contro l'. Solo due settimane fa era impensabile una reazione così forte e compatta della Ue e di tutto l'Occidente. Solo una settimana fa era fuori dalla realtà pensare che la Ue potesse scegliere di fornire armi a chi combatte per la propria libertà e per i valori europei. Soprattutto, grazie a Putin, il tema dellaè finalmente entrato nella consapevolezza della Unione europea”. Lo afferma Sandroin un'intervista a 'Il Giornale'. “Oggi la Ue è un soggetto pienamente in campo -aggiunge l'eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo- con i fatti, si è mostrata all'altezza e può costruire a partire da queste scelte il ...

