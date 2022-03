Ucraina: gli ospedali senza ossigeno e l'appello dell'Oms, 'risparmiateli' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 2 mar. (Adnkronos Salute) - Tenere fuori gli ospedali dal mirino degli attacchi russi in Ucraina. "Bisogna risparmiare le strutture sanitarie che devono restare operative, sicure e accessibili per tutti coloro che necessitano dei servizi essenziali di assistenza medica". E "bisogna proteggere il personale, che deve poter continuare a lavorare per salvare vite umane". E' l'appello di Jarno Habicht, rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità in Ucraina, diffuso dall'Ufficio regionale dell'Oms per l'Europa che riporta la drammatica testimonianza di un ospedale di Novovolynsk, nell'Ucraina dell'ovest, e segnala la carenza di ossigeno arrivata ormai a livelli d'allarme. Perché i camion non riescono più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 2 mar. (Adnkronos Salute) - Tenere fuori glidal mirino degli attacchi russi in. "Bisogna risparmiare le strutture sanitarie che devono restare operative, sicure e accessibili per tutti coloro che necessitano dei servizi essenziali di assistenza medica". E "bisogna proteggere il personale, che deve poter continuare a lavorare per salvare vite umane". E' l'di Jarno Habicht, rappresentante'Organizzazione mondialea sanità in, diffuso dall'Ufficio regionale'Oms per l'Europa che riporta la drammatica testimonianza di un ospedale di Novovolynsk, nell''ovest, e segnala la carenza diarrivata ormai a livelli d'allarme. Perché i camion non riescono più ...

