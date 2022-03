**Ucraina: Fontana (Fi), 'da ambasciatore russo lettera con toni intimidatori Lavrov a deputati** (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Oggi, sulla posta elettronica di tutti i componenti della Commissione Difesa, per il tramite del Presidente della Commissione Difesa, è giunta una lettera dell'ambasciatore russo Razov, datata 1 marzo giorno della votazione in Parlamento sulle misure in favore dell'Ucraina, con allegata una dichiarazione intimidatoria del Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa". Così il deputato azzurro Gregorio Fontana, componente della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati. "Respingiamo con sdegno questa missiva che non è altro che un messaggio minatorio rivolto ai deputati del Parlamento italiano. Anche questo episodio evidenzia il livello di scontro scatenato da Putin e deve indurci a proseguire senza esitazioni nell'azione avviata dal Governo Draghi d'intesa con gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Oggi, sulla posta elettronica di tutti i componenti della Commissione Difesa, per il tramite del Presidente della Commissione Difesa, è giunta unadell'Razov, datata 1 marzo giorno della votazione in Parlamento sulle misure in favore dell'Ucraina, con allegata una dichiarazionea del Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa". Così il deputato azzurro Gregorio, componente della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati. "Respingiamo con sdegno questa missiva che non è altro che un messaggio minatorio rivolto ai deputati del Parlamento italiano. Anche questo episodio evidenzia il livello di scontro scatenato da Putin e deve indurci a proseguire senza esitazioni nell'azione avviata dal Governo Draghi d'intesa con gli ...

