(Di mercoledì 2 marzo 2022) Londra, 2 mar. (Adnkronos) – “Tutti all’sono scioccati e rattristati per gli eventi spaventosi eventi che si stanno svolgendo in. Questa tragica situazione deve finire al più presto e ogni ulteriore perdita di vite umane deve essere evitata”. lo scrive l’in una nota. “I giocatori, lo staff tecnico e tutti coloro che lavorano all’stanno fornendo pieno supporto al nostro giocatore Vitalii Mykolenko e alla sua famiglia e continueranno a farlo. Il Club conferma di aver sospeso contutti glidicommerciale con lerusse Usm, Megafon e Yota”, conclude il club inglese di Premier League. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

glooit : Ucraina: Everton cancella tre sponsorizzazioni russe leggi su Gloo - sportface2016 : #Ucraina, #Everton: 'Siamo al fianco di Mykolenko. Stop alle partnership con sponsor russi' - TV7Benevento : Ucraina: Everton, 'sospesi con effetto immediato accordi sponsorizzazione con società russe' -… - PagineRomaniste : Conflitto #Russia-#Ucraina, l'#Everton sospende ogni sponsorizzazione commerciale con le società russe… - DiMarzio : Il comunicato ufficiale dell’?@Everton? -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Everton

Commenta per primo Dopo l'invasione russa in, l'ha deciso di interrompere la partnership con tre sponsor russi o collegati alla Russia : 'All'siamo tutti scioccati e rattristati dagli eventi spaventosi che si stanno ......è ancora stato colpito dalle sanzioni del Regno Unito per la guerra di Vladimir Putin in. ... industriale e sponsor dell'tramite le sue società. Usmanov, ha sottolineato il deputato ...L’Everton comunica, tramite un nota pubblicata sul sito ufficiale la massima vicinanza al proprio calciatore ucraino Mykolenko e la sospensione con effetto immediato degli accordi di sponsorizzazione ...Londra, 2 mar. "Tutti all'Everton sono scioccati e rattristati per gli eventi spaventosi eventi che si stanno svolgendo in Ucraina. Questa tragica situazione de ...