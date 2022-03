Ucraina | Everton | “Siamo al fianco di Mykolenko Stop alle partnership con sponsor russi”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’comunica, tramite un nota pubblicata sul sito ufficiale la massima vicinanza al proprio calciatore ucrainoe la sospensione con effetto immediato degli accordi diizzazione con le società russe USM, Megafon e Yota. “Qui all’tutti tristi e sotto shock per gli eventi spaventosi che si stanno svolgendo in. Questa tragica situazione deve finire al più presto e ogni ulteriore perdita di vite umane deve essere evitata. I giocatori, lo staff tecnico e tutti coloro che lavorano all’stanno fornendo pieno supporto al nostro giocatore Vitaliie alla sua famiglia e continueranno a farlo” SportFace.

Commenta per primo Dopo l'invasione russa in, l'ha deciso di interrompere la partnership con tre sponsor russi o collegati alla Russia : 'All'siamo tutti scioccati e rattristati dagli eventi spaventosi che si stanno ......è ancora stato colpito dalle sanzioni del Regno Unito per la guerra di Vladimir Putin in. ... industriale e sponsor dell'tramite le sue società. Usmanov, ha sottolineato il deputato ...L’Everton comunica, tramite un nota pubblicata sul sito ufficiale la massima vicinanza al proprio calciatore ucraino Mykolenko e la sospensione con effetto immediato degli accordi di sponsorizzazione ...Londra, 2 mar. "Tutti all'Everton sono scioccati e rattristati per gli eventi spaventosi eventi che si stanno svolgendo in Ucraina. Questa tragica situazione de ...