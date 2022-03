Ucraina e Russia: oggi riparte la trattativa, la Cina fa pressing per la pace. Equidistanza di Erdogan: no a sanzioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Scende in campo la Cina e sorprende tutti. Invece di schierarsi al fianco della Russia , come la comunità internazionale si aspettava dopo la stretta di mano del 4 febbraio tra Putin e Xi Jinping e la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Scende in campo lae sorprende tutti. Invece di schierarsi al fianco della, come la comunità internazionale si aspettava dopo la stretta di mano del 4 febbraio tra Putin e Xi Jinping e la ...

Advertising

chetempochefa : Un gesto pacifico dal grande valore simbolico: in Russia, nella metropolitana di Mosca, una donna veste con i color… - _Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: L’aggressione premeditata e immotivata della Russia verso un Paese vicino non è soltanto un attac… - RadioBullets : ??Ucraina: cronache dal sesto giorno di invasione ????Usa: Biden, non entreremo in conflitto con la Russia ????Pakistan:… - PieroGallaCenti : RT @Giul_Granato: Missili Stinger antiaerei, missili Spike controcarro, mitragliatrici Browning e Mg, munizioni. 1.350 militari pronti per… -