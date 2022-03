**Ucraina: don Khalayim da Gorodok, 'vescovo di Leopoli e Sumy lasciano patriarcato Mosca'** (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Diverse diocesi della chiesa ortodossa di Mosca hanno abbandonato il patriarcato di Mosca, guidato da Kirill I: sono il vescovo di Leopoli e quello di Sumy". E' quanto apprende l'Adnkronos dal diocesano don Oleksandr Khalayim del seminario dello Spirito Santo a Gorodok, in provincia di Khmelnytsk, che spiega: "il Patriarca ha benedetto i soldati, la guerra. Ieri i servizi speciali russi volevano uccidere il patriarca di Kiev e Putin voleva bombardare la chiesa di Sofia. Putin vuole far cominciare la storia dalla Russia, non dalla Ucraina". La Chiesa ortodossa ucraina, con più di 12.000 parrocchie fa parte del patriarcato di Mosca, ed è quindi, sotto l'autorità spirituale del patriarca ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Diverse diocesi della chiesa ortodossa dihanno abbandonato ildi, guidato da Kirill I: sono ildie quello di". E' quanto apprende l'Adnkronos dal diocesano don Oleksandrdel seminario dello Spirito Santo a, in provincia di Khmelnytsk, che spiega: "il Patriarca ha benedetto i soldati, la guerra. Ieri i servizi speciali russi volevano uccidere il patriarca di Kiev e Putin voleva bombardare la chiesa di Sofia. Putin vuole far cominciare la storia dalla Russia, non dalla Ucraina". La Chiesa ortodossa ucraina, con più di 12.000 parrocchie fa parte deldi, ed è quindi, sotto l'autorità spirituale del patriarca ...

