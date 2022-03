Ucraina, diretta. Kharkiv e Mariupol sotto assedio, Kherson cade. Oggi riprendono i negoziati. Lavrov evoca lo spettro guerra nucleare (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ucraina, sale il tono della minaccia russa, con il ministro degli Esteri Lavrov che ha avvertito che «una Terza guerra Mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 2 marzo 2022), sale il tono della minaccia russa, con il ministro degli Esteriche ha avvertito che «una TerzaMondiale, se dovesse scoppiare, sarebbee...

Advertising

Europarl_IT : ?? LIVE ?? ???? In diretta dalla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles Dibattito sull'aggressione russa contro… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato Diretta - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Conclusi i negoziati: le delegazioni si rivedranno. Putin sente Macron e ribadi… - dibuonmattino : RT @TV2000it: #Ucraina news e aggiornamenti in diretta @tg2000it + @TV2000it + @inblu2000it notizie ?? - inblu2000it : RT @TV2000it: #Ucraina news e aggiornamenti in diretta @tg2000it + @TV2000it + @inblu2000it notizie ?? -